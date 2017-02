- Hvem har ansvaret?

Nilsen bor i Daniel Olaisens vei på Andenes, og opplever stadig at han må ut på leting etter søppeldunken sin når han kommer hjem fra jobb på tømmedagene.

– Jeg må understreke at jeg har all respekt for den jobben Reno Vest gjør og har ingen ting negativt å si om dem, men på vindfulle dager så er søppeldunken borte når jeg kommer hjem fra jobb, sier han.

Forårsaker skade

Problemet er kort skissert at Nilsen, i likhet med alle andre, må trille søppeldunken fram til veikanten på tømmedager.

– Da er dunken tung på grunn av innholdet og jeg legger ofte en tung stein på lokket for å hindre at det blåser opp. Etter at dunken er tømt veier den «ingen ting» og blir tatt av vinden, sier Nilsen, som veldig ofte må ut på søppeldunk-leting når han kommer hjem fra jobb på tømmedagene. Han legger til at binder han søppeldunken fast, så blir den ikke tømt.

– Det står jo en del biler parkert i nabolaget, så det jeg lurer på er hvem sitt ansvar det er når den tømte søppeldunken blåser av sted og skader for eksempel biler. Er det jeg eller Reno Vest som har ansvaret for at den er forsvarlig sikret etter at den er tømt, spør Nilsen.

Lokket og vind

Vi skrev før at Reno Vest har bestilt renovasjonsbiler, som vil være enmannsbetjent. Det vil ikke være en person bak på bilen som henter inn dunkene for tømming. Alt skjer via en robotarm på siden av bilen.

– Jeg lurer på om Reno Vest har tenkt på problemstillingen med at lokket på dunkene blåser opp så fort det er litt vind, sier Nilsen. Han regner med at det med innføring av robotarmen vil bli slutt på muligheten til å legge noe tungt på lokket når dunkene trilles fram til veikanten for tømming.

– Jeg frykter at det vil bety at mye søppel vil blåse ut av dunkene og lurer på om Reno Vest har en plan for hvordan lokket, og søppelet, skal holdes på plass, sier han.

Ansvar ikke avklart

Tage Ellingsen er daglig leder for Reno-Vest Produksjon AS. Han medgir at det i renovasjonsforskriftene for Andøy ikke er beskrevet spesielt hvem som har ansvar for å sikre beholderen før og etter tømming.

– Det kunne nok med fordel vært beskrevet i forskriften, sier han. I forskriftens § 10 står følgende: «Renovatøren tømmer beholder og setter den på plass (inntil tre meter fra vei), eventuelt i horisontal stilling dersom værforholdene tilsier det».

– Det å legge beholderen i horisontal stilling ved mye vind, vil fortsatt bli gjort når vi starter å renovere med sidelastede renovasjonsbiler. Slik har både husholdningskunden og Reno-Vest fulgt forskriften. Vi erfarer at ved å legge beholderen i horisontal stilling på vindfulle dager, unngår vi stort sett problemer av omtalte art. Dersom det skulle oppstå en eventuell skade på grunn av at vinden tar den liggende beholderen, vil det økonomiske ansvaret måtte avklares i hvert enkelt tilfelle, sier Elingsen.

Ny SMS-tjeneste

– Har dere tips til hva som kan gjøres for å hindre at dunkene flyr avsted etter å ha blitt tømt?

– SMS-Varsling er en tjeneste som vi vil gå til anskaffelse av før vi går i gang med sidelastede renovasjonsbiler. Vi kan da sende ut melding til alle kundene på en spesiell renovasjonsrute. Er det meldt dårlig vær, kan vi på forhånd melde ifra om at du kan sikre beholderen din i morgen. Tømming av beholder vil da skje på en annen angitt dag, sier Ellingsen. Han sier at et annet alternativ er å benytte tilbudet de har om henting og tilbakesetting av søppeldunken. Dette er en tjeneste som koster 628 per påbegynte 10-meter fra vei.

– En tredje mulighet er den gule ekstrasekken. Ved å bruke den kan kunden velge å stå over en tømmedag, hvis de ønsker det, sier Ellingsen.

– Ikke problem

– Er problemstillingen med lokk som blåser opp og robotarmer noe dere har en løsning på, eller må abonnentene belage seg på å løpe rundt i nabolaget å samle sammen søppel når de kommer hjem fra jobb?

– Det er viktig at det ikke legges noe tungt på lokket når beholderen settes frem til tømming. Vi opplever ikke det som noe stort problem at lokkene flyr opp. Et tips om dette skulle skje er huske på å ikke fylle beholderen så mye at lokket ikke slutter tett til beholderen. Dersom lokket er blitt bøyd eller skadet vil vi bytte lokket slik at beholderen blir tett.