Stor turnering på Andenes

Lørdagen har spillere i alderen 5 til 10 år vært i aksjon fra klubber som Andenes IL, Stålbrott, Sortland, Morild og Nordsprint

Søndag er det spillere i alderen 11 og 12 år som skal i ilden. Da kommer det flere klubber, som Varg, Melbo og Andøygutten.

– Dette er et stort arrangement for klubben. Her er mange foreldre som stiller opp og har bakt kaker til kafeen. I tillegg har vi fått god støtte fra næringslivet i kommunen til Norlandia Cup, sier Christian Blix i AIL.