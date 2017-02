Hyller sola

I år skjer åpningen ved Marmelkroken på Bø i Andøy. Her skal det irske teaterkompaniet LUXe sørge for åpningen sammen med 60 barn.

Fra Irland

LUXe består av Mark Hill og og Mandy Blinco. De er opprinnelig engelsk, men bor nå i Donegal i Irland, et område Vesterålen har kultursamarbeid med.

De to har jobbet med mange store prosjekter, nå senest under Halloween-feiring i Derry i Nord-Irland, hvor mange tusen mennesker så forestillingen de hadde.

Mark og Mandy har med seg Rachel, Jess og Stewart fra Irland for å sørge for Nordlyst-åpningen.

– Det blir en stor parade fra Nordtun gård og til Marmelkroken, med lamper og ildskulpturer. Paraden skal ønske sola velkommen, sier Mark og Mandy.

På Marmelkroken blir det blant annet vikinginspirert marked og skyggeteater.

Laget lamper

Søndag var det produksjon av lamper i kjelleren ved Marmelkroken.

– Dette skal man også gjøre ved skolene på Andenes og Risøyhamn mandag og tirsdag. I tillegg skal elevene lære litt enkel koreografi, sier kulturkonsulent Sindre Wolf.

Lag ditt ønske

En ting som deltakerne i paraden kan gjøre onsdag, er å lage sitt eget ønske til sola.

– Det skjer ved at man binder fast en stoffbit til sola, mens man tenker på ønsket sitt, sier Mandy.

Parkering

Arrangørene håper på mye folk til åpningen, og har et ønske til dem som kommer.

– Vi håper at ingen parkerer langs fylkesveien mellom Nordtun gård og Marmelkroken. Man kan parkere ved grendehuset på Bø, sør for Nordtun gård eller nord for Marmelkroken, sier Wolf.

Konsert

Wolf sier at åpningen i år skjer litt tidligere om kvelden enn det som har vært vanlig.

– Det gjør vi slik at folk skal rekke tilbake til Andenes og konserten med Claudia Scott, litt senere om kvelden, sier Wolf.

Nordlyst fortsetter utover uken med arrangementer flere steder i Andøy.