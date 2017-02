Kjølhågen fortsatt stengt

Veien ble stengt ved rett etter klokken 08.00 søndag morgen. Bilister til og fra Andenes måtte dermed kjøre vestsiden av Andøya og fylkesvei 976.

Ved 20.30-tiden gikk det ut tekstmelding om at veien nå var åpnet igjen. Like etterpå kom det ny melding om at vegen fortsatt er stengt.

Data fra vindmåleren på Kjølhågen viser at vindstyrken på det meste var over 22 meter per sekund, noe som tilsvarer liten storm.