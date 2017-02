Kjølhågen stengt igjen

Statens vegvesen meldte like etter klokken 06 mandag morgen at fylkesvei 82 over Kjølhågen var åpen for trafikk. Veistrekningen var stengt store deler av søndag, og vindmåleren på stedet viste liten storm på det meste. Veien ble åpnet ved midnatt, men stengt igjen klokken 02.45 natt til mandag.

I morgentimene fikk trafikken igjen lov å passere, men det var kun i et par timer. 07.30 ble veien igjen stengt, og det er omkjøring via Nordmela og fylkesvei 976.