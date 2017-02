Christian Borch leder forsvarsdebatt

Som VOL tidligere har skrevet arrangerer Bevar Andøya flystasjon en stor forsvarsdebatt i sommer i forbindelse med 75-årsjubileet til 333-skvadronen og feiringen av 60 år med Andøya flystasjon. Det vil skje 23. juni i idrettshallen på Andenes.

– Vi ønsker å sette fokuset på forsvaret i nord. Det er valgår og vi ønsker å få de ansvarlige politikerne til Andøya. Det blir en generell debatt, og ikke en ren debatt om Andøya flystasjon. Tidspunktet er gunstig med tanke på jubileet og at det kommer masse folk hit, sa Kristian Leerstang Sørensen i foreningen til VOL i januar.

Ledes av NRK-profil

I en pressemelding onsdag morgen opplyser foreningen at det er den anerkjente NRK-pensjonisten Christian Borch som skal lede forsvarsdebatten. Borch var utenriksmedarbeider i NRK i over 30 år, før han gikk av i 2014. Han har jobbet mye med sikkerhetspolitikk i sin karriere, og har skrevet både bøker og fagartikler om emnet.

Fra før er det kjent at Senterpartiets partileder Tygve S. Vedum kommer, nå blir det også bekreftet at Venstres leder Trine Skei Grande har meldt sin ankomst. Fra KrF kommer nestleder Dagrunn Eriksen, fra SV stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes og fra Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.

Ingen fra regjeringen

Ingen representanter fra Høyre, Ap eller Frp har så langt meldt seg på. Bevar Andøya Flystasjon har tidligere sagt til VOL har de har slitt med å få svar fra partiene som i høst gikk sammen om Langtidsplanen for forsvaret, som fører til nedlegging av Andøya flystasjon.

– Forsvaret i Nord og overvåkningen av nordområdene er meget viktig, likeså effekten av langtidsplanen på de som bor og tjenestegjør der. Det er skapt mange utfordringer og spørsmål som bør debatteres i stortingsvalgåret 2017. Jeg er glad over at vår invitasjon har blitt så vel mottatt, og spesielt at mange fremtredende politikere umiddelbart har takket ja. Vi ser frem til en spennende og innholdsrik debatt ledet av Christian Borch, sier Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon i pressemeldingen.