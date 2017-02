Gnistrende åpningskonsert med Claudia Scott

På scenen sto en av de tøffeste damene i bransjen, Claudia Scott. Hun hadde med seg fullt band og et relativt ferskt album.

I slutten av oktober slapp Scott sin sjette plate «Let the Ribbons Fly», og Klassekampens erfarne musikkjournalist Tom Skjeklesæther skriver følgende om den ferske plata til den Nordlyst-klare artisten:

– I hvert fall er det undertegnedes mening at Claudia Scotts «Lett the Ribbons Fly» er et karrierehøydepunkt, skriver han.

På scenen leverte Scott så det grein og publikum var med og ga velfortjent applaus. Dette er uten tvil en god musikalsk kveld i Andøy og en perfekt start på en festival der både opera, standup og Kråkesølv står på programmet videre.