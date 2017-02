Driftsoverskudd i Andøy for første gang på lenge, lenge

Ordfører Jonni Solsvik kom med en gladnyhet til kommunestyret i Andøy i dag. Det foreløpige regnskapsresultatet for 2016 viser hele 13.8 millioner i mindreforbruk. Han viste til at det er en rekke elementer i regnskapet som en kommune blir påvirket av som ikke har noe med driftsutgiftene å gjøre. I fjor var det mindreutgifter på premieavvik pensjon, pluss på skatt og rammetilskudd, samt mindre rente- og avdragsutgifter. Det spesielle med fjoråret er at det også er mindreforbruk på driften.

Økonomisjef Stein Ivar Johansen sier til vol.no at fjorårets drift hadde et overskudd på 2.6 millioner kroner. – Vi har ikke merforbruk på alle driftsenheter, men samlet sett har vi det. Det er det lenge siden man har konstatert, sier han.

Andøy kommune kommer tilbake med det endelige resultatet når det har vært gjennom revisjon og kontrollutvalg.