Skal kreve inn 58 millioner i veiavgifter

2017 blir det siste året du må betale veiavgift til Skatteetaten.

– I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene, heter det i en pressemelding fra Skatteetaten.

3,8 millioner kjøretøy

Totalt skal det kreves inn veiavgift for 3,8 millioner kjøretøy i Norge. Det er 70.000 flere enn i fjor. 189.000 av disse kjøretøyene befinner seg i Nordland.

Ser vi på Vesterålen, er det 23.266 kjøretøy i regionen det skal betales årsavgift for. Rundt en tredel av disse befinner seg i Sortland.

Totalt skal det kreves inn 58,359 millioner kroner i veiavgift i Vesterålen.

Tillegsavgift

– For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen.

For bil og motorsykkel er tilleggsavgiften 250 kroner ved for sen betaling Har du elbil, veteranbil, moped, traktor eller taxi slipper du unna med 50 kroner.

Faktura skal komme i postkassen innen utgangen av februar.

– Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften, melder Skatteetaten

Dyrest med diesel

For en bensindrevet bil under 7.500 kilo er årsavgiften 2.820 kroner. Har du dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter, er prisen 3.290 kroner.

Elbil, veteranbil, oped, traktor og taxi slipper unna med 455 kroner.

Regler

Skatteetaten opplyser at den som sto som eier av kjøretøyet hos Statens vegvesen 1. januar 2017, er ansvarlig for å betale årsavgiften.

Selger du før 20. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2017 blir betalt.

Vraker du kjøretøyet ditt innen 20. mars hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri slipper du å betale årsavgiften.

Veiavgiften i Vesterålen