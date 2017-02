«Arresten» konkurs

Det er selskapet «Broham AS» som har stått for driften av «Arresten» de senere åra som som er slått konkurs.

Bobestyrer er advokat Hanne Elise Skare. Hun bekrefter over at det er et krav fra Skatt Nord som er bakgrunnen for konkursbegjæringen.

– Konkursen ble åpnet 20. februar, og bobehandlinga er startet. Jeg er igang med kartlegging av verdier og gjeld, og skal også konferere med styreleder i selskapet. Min jobb er å få oversikt over situasjonen og få avsluttet virksomheten. – Det blir skiftesamling 7. april i Vesterålen Tingrett, der tingretten orienteres om status for konkursboet, opplyser Skare.

Kerstin Molander i «Broham AS» ønsker ikke å kommentere konkursen.– Det jeg kan si er at dette ikke får noen konsekvenser for driften av Bakeriet Andenes AS, sier hun.