Forsvarsminister Ine Marie Strøm Eriksen, holder din båt på å synke?

Andøysamfunnet og våre støttespillere fra hele Norges land, har lastet din båt med det vi mener er mange vesentlige endringer, og hvor det kan stilles store spørsmål om beslutningen om å legge ned Andøya Flystasjon er gjort på rett grunnlag.

Istedenfor å lytte til våre innspill og gi oss svar for å lette din båt, angriper du oss med at vi gir unyansert og uriktige bilder. Trodde aldri at du, som Forsvarsminister skulle synke så lavt, vil heller anbefale deg å ta våre innspill på alvor og sjekke ut om det ligger utfordringer både økonomiske og arealmessige i våre spørsmål og gi oss gode svar tilbake. Vi er alle interessert i å få et best mulig forsvar for hver krone, noe som du også har uttalt. Når det er så stor usikkerhet, må det gjøres en ekstern uhildet kvalitetssikring av hele beslutningsgrunnlaget for LTP'en, som lå til grunn for beslutningen på Stortinget i juni. Dette er noe Andøysamfunnet, LO og våre 26300 støttespillere krever.

Det er fortsatt mulig å redde din båt, men den fylles mer og mer og begynner å ligge meget dypt i vannet.