Bygda sponser Martin

Til nå har det ikke vært noe særlig til skisesong for Åse-løperen.

– Å gå på rulleski i januar er ikke artig, så det har vært litt trasig, sier han.

Martin (13) ble årets stipendutøver Vesterålen Idrettsklinikk delte ut pris da bedriften markerte sitt ettårsjubileum lørdag.

Men nå kom det snø, og han regner med å være i rute til vinterens store mål.

– Jeg skal til nordnorsk mesterskap (NNM) på Kvaløysletta i midten av mars. Der satser jeg på en topp åtte-plassering. Dersom snøen holder seg nå, skal jeg klare å forberede meg bre til det, sier Martin.

Koster mye

Det å gå på ski er ikke noe billig idrett, i hvert fall om man satser litt.

– Et par ski koster mellom 5.000 og 8.000 kroner. Jeg har derfor skåret torsketunger for å få råd til et nytt par, sier han.

Får drahjelp fra bygda

– Vi er en liten klubb uten alt for mye penger. Martin spurte om det var en mulighet for et bidrag. Da tok jeg kontakt med tre bedrifter i bygda og de ga full respons, sier Matz Abrahamsen, som er leder i klubben.

Bruker sauesanking som skitrening Martin Tetlie (13) får adrenalinkick i motbakkene, og tilbyr seg sauesanking så ofte det lar seg gjøre.

Nye Vøling Auto, Åse servicesenter og entreprenørfirmaet KK sørget sammen med Åse IL for at Martin får 10.000 kroner i sponsorstøtte.

– Det holder til to skipar, sier Abrahamsen.

– Jeg er veldig glad for støtten jeg får, sier Martin.