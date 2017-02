Fortsatt mye turister i Andøy

Geir Maan i Hvalsafari AS sier vintersesongen rent trafikkmessig har vært en stor opptur.

– Været i starten av sesongen var jo ikke som ønsket, men det rår man ikke over. Både trafikkmessig og ellers har sesongen gitt fin økning.

Sesongen begynner så smått å komme på hell, men det er fortsatt stor pågang og mye turister. Onsdagen ble den travleste for oss så langt i vinter. Det var første dagen vi hadde tre turer på en og samme idag denne vintersesongen, forteller Maan.

– På «Reine» hadde vi 78 passasjerer, mens «Maan Explorer» gikk to turer, slik at vi hadde godt over 150 gjester ute på havet totalt, sier Maan.

– Det er mye spermhval i området, som vanlig - og passasjerene fikk blant annet se flere hval som lå side ved side og dykket samtidig. Så det var veldig god stemning blant passasjerene, sier Maan.