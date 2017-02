Lasse Nilsen aktuell for Tromsdalen

Lasse Nilsen er tilbake i trening etter et skadeavbrekk. Nå kan han bli utlånt til Tromsdalen, skriver iTromsø. TUIL-trener Gaute Helstrup har ikke mot at Nilsen blir en del av hans stall.

– Lasse er et navn som har vært oppe flere ganger, og det alle i fotball-Troms først og fremst gleder seg over er at Lasse nå er tilbake i full trening, så får vi se om han blir matchfit. Vi må snakke om alles felles interesser, så får vi ta en runde med TIL og Lasse selv, så får vi se hva det blir til, sier TUIL-trener Gaute Helstrup til iTromsø.

Testet på trening

Tromsøtrener Bård Flovik sier til iTromsø at klubben nå skal finne ut hva som er den beste løsningen for Nilsen. I første omgang skal de funne ut om den unge fotballspilleren tåler treningen og unngår tilbakeslag.

- Så får vi se hva som er best for hans utvikling etter det, sier Flovik.

Mer spilletid

Årsaken til at en overgang til Tromsdalen kan stå på trappene for Nilsen, er for at han skal få mer spilletid enn han angivelig vil få i Tromsø. Og når Tromsdalen i tillegg er på jakt etter en venstrebeint forsvarsspiller, ligger det meste til rette for en overgang.

Dersom Nilsen skulle ende opp i TUIL, kommer han til en klubb som allerede er godt forspent med spillere fra Vesterålen.

Mathias Dahl Abelsen fra Sortland skrev nylig under en toårskontrakt for klubben. Simon Laugsand, også han fra Sortland, meldte overgang i 2015. I tillegg har Tobias Nygård Vibe fra Lødingen blitt en bærebjelke år hos blåtrøyene.