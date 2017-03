– Heliumskval og folkefest i Andøy

Den 22. mars markeres starten på neste fase av det store og viktige reiselivsprosjektet. The Whale skal bli et museum og senter med wow-faktor, som skal manifestere Andøys status som kvaldestinasjon i Norge og utlandet. Andøya settes ettertrykkelig på kartet. Avslutninga av forprosjektet markeres med workshop og stor parade på Andenes. Svein Spjelkavik medgir at heliumskvalen var hans ide.

– Småcrazy

– Uvanlig, og litt småcrazy, men såpass luftige tanker og visjoner må ligge i bunnen for et slikt prosjekt. Tenk deg synet av en svevende spermhval i full size som duver i lufta over folkehavet som marsjerer til Fyrvika. Den er tretten meter lang, og må holdes nede av 16-20 personer. Se for deg dette! Synet kommer til å vekke oppsikt i hele landet, og utenfor våre grenser også, mener Spjelkavik.

To tomter aktuelle for det nasjonale hvalmuseet: Vil bygge the Whale her Andøys nye store attraksjon - «The Whale» - bør bygges i Vikanbukta eller i Sløykenområdet. – Dette skal bli en unik attraksjon med en unik beliggenhet, sier Lisbeth Seppola i styringsgruppa.

Leder Lisbeth Seppola i styringsgruppa er glad den luftige ideen er i boks – etter et viktig spleiselag.

– Prosjektet og etableringa av The Whale skal vise at Andøy er verdens ledende hvaldestinasjon, til havs, til lands og i lufta. Andøy kommune, Hvalsafari og Sea Safari Andenes sørget for at vi er kommet så langt med finansieringa at hvalen kunne bestilles fra leverandøren i USA tidsnok til kick-off-arrangementet. Der presenteres lokaliseringsforslagene, innholdet i The Whale og analyser av potensialet med tanke på attraksjonsverdi og effekt i næringslivet. Her blir det fine synergier for mange, sier hun.

– Nytenking

– For å spenne opp nye horisonter, må det nytenkning til. Historien om kval og Andøya må fortelles på nytt hele tida. I år er det 30 år siden den første prøveturen gikk fra Andenes. Siden den gang har de lokale kvalsafaribedriftene utviklet seg veldig. Begge aktørene er utrolig flinke til å markedsføre Andøya. Det nyter alle godt av, sier Svein Spjelkavik. De to sier paraden vil gå langs Værrbakken.

– Fra øst til vest, og paraden ender ved Fyrvika. Da ønsker vi masse folk i gatene. Vi håper skoler og barnehager fra hele kommunen stiller, i likhet med så mange voksne som mulig. Vi lager noe Norge ikke har sett maken til før - for å markere at hovedprosjektet vi nå går inn i skal ende med noe helt, helt unikt, sier Seppola og Spjelkavik.