Delte ut 25.000 kroner til hver Norges gull-gutter

Kobberløp-entusiast og finansmann Benn Eidissen fra Andøy ble så begeistret da Norge gikk inn til gull på stafetten i Lahti fredag at han ville gi gutta sin egen premie. Dermed ble det delt ut gavesjekk på 25000 til hver av gutta på laget. Dette opplyser Eidissen Consult i ei pressemelding.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh fikk dermed en ekstra bonus etter det sterke gullet.

– Dere har gitt oss en av vårt livs største opplevelser i dag. Min gode venn Harald Berg i Bodø sa til meg for en tid tilbake at han, nå på eldre dager forsto hva det han fikk til på fotballbanen hadde å si for folk. Det vil dere også forstå etterhvert.

Sponser halve laget

Benn Eidissin og hans Eidissen Consult er en av sponsoene til Niklas og Martin.

– Eneste motytelsen jeg ber om er at gutta kommer til kobberløpet i Sulis 25. mars. Hvis det passer, smiler Benn.

Det gjør det heldigvis. Benn har bodd store deler av VM i et privathus i utkanten av Lahti. Her har han husert sammen med blant andre foreldrene til Didrik, Anikken og Terje Tønset, Niklas sin pappa, Ole Dyrhaug og Tromsø-kompis Arne Holm.