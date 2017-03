Leder i Andøy Jeger- og fiskeforening, Harald Fodstad, advarer mot usikker is på vannene i Andøy.

– Vi har sjekket mange vann i forbindelse med at vi hadde tenkt å arrangere isfiskekonkurranse, men er kommet til at isen ikke er trygg nok, sier han.

Han sier at problemet er at snølaget som har lagt seg oppå isen er isolerende, og at det derfor er varierende kvalitet på isen under etter periodene med mildvær.

Han ber folk som ferdes ute i det fine vinterværet om å være oppmerksom på at isen er av veldig varierende kvalitet i lavlandet.

- Høyere opp i fjellene kan den være bra, sier han, og har en klar oppfordring til de som likevel tar sjansen på en skitur på islagte vann.

– Ta for all del med ispigger, sier han.