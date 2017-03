– Ser fram til å spille kamp igjen

– Jeg ser fram til spille for et A-lag igjen og få spilt regelmessig på et bra nivå for å ta det neste steget. Målet er at jeg til sommeren skal være klar til igjen å kjempe om en plass på TIL, sier Nilsen, som har slitt med skader.

Skadefri

– Jeg har vært ute med skade i nærmere fem måneder, men nå har jeg vært skadefri i to uker. Det er godt å være tilbake igjen, sier Nilsen.

Senere i dag reiser han og TUIL til Oslo for så å reise til Spania i morgen.

– Der skal vi spille to kamper på grønne gressbaner. Det blir fint, sier Nilsen.

TUIL skal spille mot Florø og Elverum, som begge spiller i OBOS-ligaen sammen med TUIL.

– Jeg gleder meg til å spille kamp igjen og få bygge relasjoner til dem jeg skal spille sammen med, sier han.

– Trygt miljø

Han regner med at utlånet til TUIL skal gå greit.

– Jeg kjenner mange av spillerne i TUIL fra før og har spilt sammen med noen av dem i TIL. Noen er i tillegg fra Vesterålen. Så det blir greit å komme til et miljø som er trygt, sier Nilsen.

– Satser på Lasse

TIL-trener Bård Flovik sier til Bladet Vesterålen at Lasse Nilsen har en fremtid i TIL.

– Absolutt. Vi satser veldig på Lasse, og han inngår definitivt i planene våre. Et utlån nå er det beste for ham, og vi ønsker ham lykke til. Så er målet at han kommer tilbake til oss i sommer og er klar for å kjempe om fast plass i startelleveren vår i høstsesongen, sier Flovik til Bladet Vesterålen.