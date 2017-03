Risøyhamn-elever kjemper om å bli Norges smarteste

Tirsdag formiddag satt tre spente elever fra Risøyhamn skole klar foran programleder for Klassequizen Lise Forfang Hagen fra NRK Nordland. 15-åringene Astrid Åbergsjord, Kristine Pettersen og Tobias Fjellvang er blitt valgt ut av klassen for å kjempe om å bli Norges smarteste tiendeklassinger.



Fylkesfinale?

Klassequizen er en kunnskapskonkurranse som utkjempes mellom tiendeklassinger fra hele Norge. I år har hele 441 klasser meldt seg på. Konkurransen foregår slik at klassene plukker ut tre elever som skal svare på 12 spørsmål fordelt på tre kategorier.

- Vi håper å svare riktig på i hvert fall tre spørsmål, har de tre utvalgte fra Risøyhamn blitt enige om.

De beste av de 30 lagene som har meldt seg på i Nordland, går videre til fylkesfinalen i Bodø som avholdes i Mars. Etter fylkesfinalen går det beste nordlandslaget til den storslåtte landsfinalet. Finalen sendes på NRK1 over tre lørdager i mai.



Vil på TV

Åbergsjord, Pettersen og Fjellberg fikk kategoriene "Jo", "Dal" og "Sjakk Matt". Om 15-åringene har svart riktig på noen spørsmål blir avslørt på NRK Nordlands radiosending torsdag morgen.

- Vi gleder oss til å bli ferdig, men målet er til slutt å ende opp på TV, sa Tobias Fjellvang like før opptakene ble satt i gang.