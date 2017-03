– Tiden jobber for oss, sier oljemotstander

For sjette gang ble det tent ild rundt om i Norge for markere kampen mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– I dag lyser varder over 60 steder i Norge for å varsle om faren med oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I 28 land, på 36 ulike steder vises støtte til kampen for at et av verdens mest verdifulle havområder skal forbli oljefritt, heter det i en pressemelding fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Høyre vil konsekvensutrede

Samme dag gikk altså landsmøtet i Høyre inn for konsekvensutredning av det samme området.

– Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv LoVeSe er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover. Vi beklager at frykt for oppdatert kunnskap har tvunget frem en nei-holdning i Arbeiderpartiet, uttaler Jonny Finstad i en pressemelding. Han er leder i Nordland Høyre.

Arbeiderpartiet vil som kjent ikke konsekvensutrede Vesterålen og Senja.

– Når Arbeiderpartiet under press fra miljøbevegelsen har begynt å vingle er jeg veldig glad for at Høyres står fjellstøtt med oljearbeiderne, fagbevegelsen og de som skaper verdiene som er selve bærebjelken i den norske velferdsstaten, sier Finstad.

– Syltynn argumentasjon

Baraa er ikke imponert.

– Dette er ikke uventet fra Høyre. De har vært klar og tydelig på dette lenge. Men argumentasjonen er syltynn, sier hun foran bålet ute på moloen i havna på Andenes. Der hadde hun følge av mellom 20 og 30 andre oljemotstandere.

– Høyre kaller dette innhenting av kunnskap. Det er en stor løgn. Det handler om en åpningsprosess, og det trenger de et stortingsvedtak for å kunne gjøre. Det er ingen havområder som det er forsket så mye på. Det er brukt 1 milliard kroner til innhenting av kunnskap, sier Baraa.

– Tiden jobber for oss

Selv om både Høyre og Arbeiderpartiet vil ha helt eller delvis konsekvensutredning, tror Baraa at motstanderne vil vinne.

– Det er ingen av Aps støttepartier som vil åpne for oljeaktivitet. Tiden arbeider for oss. Og dersom man åpner disse områdene, vil Norge miste all troverdighet som miljønasjon, sier Baraa.