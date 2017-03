Halvparten av billettene solgt

Bjørn Sundquist og produksjonsteamet hans kunne velge og vrake mellom de største kulturhusene i Norge. Men Sundquist ville til Dverberg.

Sundquist har blitt kåret til dette århundrets beste skuespiller. Han har innkassert alle film- og skuespillerpriser som finnes i Norge. I disse dager er han aktuell med «Oscars Amerika» som ble spillt inn i Andøy sist sommer. Nå kommer han tilbake til Andøy for å spille sin nye enmannsforestilling i teaterbygda Dverberg.

– Det blir fullt

– Dette skal egentlig ikke gå an, men Victoria Productions ved Marius Podolsk har laget en meget raus deal for teaterklubben på Dverberg slik at denne helt spesielle forestillingen kan vises hos oss. Det kommer til å bli fullt, og folk bør være tidlig ute, sier Svein Spjelkavik i Tetaerklubb’81 i en pressemelding tidligere i mars.

– Ikke sett maken

Og det ser ut som om Spjelkavik får rett. Andværingene ser ut til å ta godt i mot Sundquist. Billettene ble lagt ut for salg i dag mandag. Etter fem timers salg er over halvparten av de 200 billettene til forestillingen solgt.

-– Vi har aldri sett maken, skriver Svein Spjelkavik på Facebook.

Dobbel Sundquist

Det blir med andre ord muligheten for en dobbel-Sundquist for andværingene denne våren.

24. mars har «Andøy-filmen» «Oskars Amerika», med Sundquist i en av hovedrollene, norgespremiere. Uka etter påske blir det «Et hælvettes liv» i storsalen på Dverberg. Det er bare å begynne å glede seg.