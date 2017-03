I en kommune tipper hver innbygger over 18 år for 5.600 kroner i året

Regner man sammen alt, omsatte Norsk Tipping for 114,3 millioner kroner i Vesterålen i 2016. Det er en økning fra 107,6 millioner kroner i 2015.

Omsetningen er høyere, fordi Norsk Tipping kun oppgir netto omsetning for automat- og internettspillene. Det betyr at de gangene man bruker premier til å spille for, blir ikke dette registrert i omsetningen.

Øksnes topper

Ser man på omsetning per innbygger, er Øksnes klart foran de andre kommunene i Vesterålen.

5.600 kroner bruker hver øksnesværing over 18 år på spillene til Norsk Tipping. Det er 1.235 kroner mer enn man bruker i nabokommunen Bø, som bruker minst penger på spill i Vesterålen. Her brukte man 3.836 kroner på Norsk Tippings spill i fjor.

Omsetningen per innbygger økte med 18,5 prosent i Øksnes i fjor, mens man i Hadsel bare økte med 2,9 prosent.

Passerte Andøy

Faktisk spiller man så mye i Øksnes, at man i fjor passerte Andøy i totalomsetning. I 2015 lå man bak.

I Øksnes tippet man for 20,2 millioner kroner i fjor.

Det er fortsatt Sortland som sørger for flest kroner i tippekassa med rundt 35,6 millioner kroner.

Tipper forskjellig

Vesterålingene har litt forskjellige preferanser når det gjelder spill.

I Bø kastet man seg for alvor over spill som Nabolaget og Instaspill i fjor. Sistnevnte er et internettbasert spill og her økte omsetningen i Bø med hele 145,6 prosent.

Belago i Sortland

I Sortland er man veldig glad i Belago, selv om omsetningen gikk litt ned i fjor. Tidligere har man vært helt i norgestoppen når det gjelder omsetning per innbygger for dette spillet. Belago er en samling interaktive spill av typen hjulspill, som tilbys på en spillterminal fra Norsk Tipping. I tillegg til gevinster i hvert enkelt spill kan spilleren også vinne en jackpot.

I Sortland kastet man seg også på Nabolaget, et spill man er svært lunken til i Andøy, Øksnes og Hadsel.

Viking-Lotto

En annen klar trend, er at Viking-Lotto tar innpå Lotto i kampen om å være det største spillet.

I Vesterålen økte omsetningen for Viking-Lotto med alt fra 25 til 37,1 prosent i fjor, mens Lotto økte med 7,1 prosent (Øksnes) på det meste.

Lotto står for 29 millioner av omsetningen i Vesterålen, mens Viking Lotto drar inn 22 millioner kroner.