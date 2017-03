Også Andøy får Oskar-premiere

Deler av filmen er innspilt i Andøy. Flere av skuespillerne er fra Hadsel og Torfinn Iversen fra Sortland har skrevet manus og har regi på filmen.

Den er vist under filmfestivalen i Berlin og skal i neste uke vises under e ungdomsfilmfestival i Malmø.

Oskars Amerika åpner festival i Malmø – En stor ære Filmen Oskars Amerika er invitert til å åpne filmfestivalen Buff i Malmø. – Det er en stor ære, sier produsent Mona Steffensen.

Filmen har premiere både på Sortland og Stokmarknes fredag 24. mars, samt ved rundt 50 andre kinoer i Norge.

Premiere i Andøy

Siden filmen er spilt inn i Andøy, har det vært jobbet for å få til visning av filmen her også. Nå bekrefter kulturkonsulent Sindre Wolf at premieren blir en realitet.

Over 700 så «Oskars Amerika» Tysk jubel for Odin Over 700 tyske barn jublet for filmen «Oskars Amerika» som hadde premiere i Berlin onsdag. – Du må ta barna på alvor, sier regissør Torfinn Iversen fra Sortland.

– Vi legger ut billetter til forestillingen i morgen. Filmen skal vises i gamle Andenes kino. Der er det 130 stoler. Dersom det blir behov, setter vi opp flere forestillinger, sier Wolf.

Filmen

«Oskars Amerika» handler om Oskar som må tilbringe sommeren sammen med bestefaren etter at Oskars mor har reist til USA.

Oskar blir venn med det sosiale utskuddet Levi som bor i skogen og snakker med sin nærsynte ponni.

Sammen bestemmer de seg for å ro til Amerika i en båt for å se etter Oskars mamma.

– Popcorn og rød løper

Wolf lover at forestillingen på Andenes skal inneholde alt det man forventer av en kinoforestilling.

– Det blir popcorn og rød løper, og vi håper at noen av dem som har jobbet med filmen kommer til Andenes for å se den sammen med oss, sier Wolf.