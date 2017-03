Barnehagen i sentrum av Andenes har i en årrekke jobbet systematisk og målrettet, og onsdag fikk de det synlige beviset for at de nå er en Helsefremmende barnehage.

– Alle innen utgangen av 2017

– Jeg er både glad og stolt, sier barnehageleder Anniken Johansen. Onsdag var både politikere, fagpersoner fra Andøy kommune og ikke minst barn og ansatte med på en markering i barnehagen.

– Andungen barnehage har vært med på dette prosjektet siden starten i 2009, og at de nå er først ut med å få godkjenning viser at de har jobbet systematisk med kriteriene som er satt for å kunne kalle seg «Helsefremmende barnehage», sier enhetsleder for de kommunale barnehagene Merete Olsen. Hun legger til at de har som mål at alle barnehagene i Andøy skal være godkjente innen utgangen av dette året.

– Vi er godt i rute til å klare det, sier Olsen.

Kunnskap og vilje

For Andungen barnehage, som er eid av Norlandia-konsernet, er det et felles konsernmål at alle barnehagene skal være helsefremmende. Barnehagen ble tidligere i år også ISO-godkjent i forhold til kvalitets- og miljøstyringssystemer. Johansen sier at det ikke er vanskelig å oppnå slike kvalitetsgodkjenninger for barnehagen.

– Ingen ting er vanskelig hvis man tilegner seg den kunnskapen som trengs, og har vilje til å gjennomføre. Man må kanskje trene hjernen til å tenke positivt, men alt går; bare man snur litt på det, sier hun. At man starter med å lære ungen gode vaner, tror Johansen er en lur investering for samfunnet.

– Vi ønsker jo at eldre mennesker skal klare seg lengst mulig hjemme, og skal man lære gode helsefremmende vaner som gjør det mulig, så må vi starte når de er små, sier hun.

– Vi er stolte av dere

Hermod Bakkevold (KrF) representerte kommunens øverste politiske ledelse på markeringen.

– Vi er stolte av dere, og at vi i kommunen har kunnskap og ressurser til å gjennomføre slikt arbeid. Dere gjør veldig mye bra, og er i mye aktivitet ute. Jeg håper det betyr at dagens unge i fremtiden kanskje bruker føttene og ikke bilen når de skal forflytte seg 500 meter. Der kan dere kanskje lære foreldrene deres noe, sa han til ungene.