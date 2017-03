– Vi er veldig stolte av dere

– Det er veldig artig at det vi gjør blir satt pris på, og som ordføreren sier at det vi gjør har betydning for næringslivet i Andøy kommune. Det er vi som er fremtiden, så vi synes det er artig å få litt anerkjennelse for det vi har prestert, sier daglig leder i Getém Points UB, Vibeke Elvan.

3. og 4. mai skal hun og de andre jentene i bedriften til NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm.

Der er nivået veldig høyt, så vi satser mest på å nyte opplevelsen og se de andre flinke bedriftene. Det kommer til å bli en opplevelse for livet.

Ungdomsarbeid er viktig

Ordfører Jonni Helge Solsvik og næringssjef Brita Erlandsen var tydelig stolte over prestasjonene under fylkesmessa, da de troppet opp på Andøy videregående torsdag formiddag.

– Ungdomsarbeid skal være et av områdene vi skal fokusere på i den omstillingsprosessen vi skal i gang med fremover, sier Solsvik