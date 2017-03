Solidaritet, musikalitet og boknafesk

Det er duket for en helaften med både stemningsmessige, musikalske og gastronomiske høydepunkter når Svein Haugen inviterer til Feskitur og solidaritetskonsert for folket i Andøy.

Konserten går nemlig av stabelen på Skarstein Grendehus, få hundre meter sør for tuftene etter nabobygda Haugnes - som ble ofret til fordel for NATO og Forsvarets behov for en strategisk fly- og etterretningsbase i nord, Andøya flystasjon.

– Det setter dagens situasjon i perspektiv, der flystasjonen er truet av nedleggelse og folket i Andøy befinner seg i en unntakstilstand. I en slik situasjon ønsker vi å vise solidaritet overfor folket i Andøy, og vi vil spre litt glede med god musikk, matchende stemning og herlig mat - fra naturens rikeste spiskammers - de rike fiskefeltene utenfor Andøya, sier Svein Haugen.

– Til årets Feskitur har vi fått den nasjonalt og internasjonalt bejublede Engegård-kvartetten. De får selskap på scena av flere eminente musikere, trekkspillvirtuosen Håvard Svensrud og multiinstrumentalisten Ola Kvernberg, forteller Haugen - som sjøl er selvskreven kontrabassist.

– Etter konserten kan de som melder seg på senest mandag nyte en deilig boknafiskmiddag sammen med artistene, og jeg både håper og tror dette blir nok en flott kveld i fiskens og musikkens tegn, smiler Festitur-general Svein Haugen.

Tidligere konserter snakkes det fortsatt om - og det er all grunn til å tro at konserten fredag om en uke har kvaliteter nok til at den blir en ny snakkis. Om du vil gjenoppleve Feskitur- og Festitur-stemninga og korte ventetida til årets Feskitur - kan du sjekke ut dette klippet fra Skarstein Grendehus:

Multiinstrumentalisten Ola Kvernberg begeistret stort sist han gjestet Andøy sammen med blant andre Lars Saabye Christensen - den konserten kan du se glimt fra her: