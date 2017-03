I forbindelse med et vorspiel på Andenes lørdag kveld, forsvant det både mobiltelefoner og bilnøkler. Dette skal ha skjedd da festdeltakerne glemte å låse døra da de forlot festen.

Da de returnerte og oppdaget at flere verdisaker var borte, antok de at tyver hadde vært på ferde. Etter flere timers betenkningstid erkjente en av festdeltakerne at det var han som hadde tatt gjenstandene .