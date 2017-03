Deler ut pris for syvende gang

Willy Oftedals Ærespris er oppkalt etter tidligere festivalsjef i Rock Mot Rus, som døde i 2010 bare 52 år gammel. Prisen deles ut til kandidater som gjør en ekstra innsats for at barn og unge skal få drive med musikk.

-En som stiler opp mer enn de fleste, som ordner med øvingslokale og oppmuntrer unge artister når det butter imot, skrivere Rock Mot Rus i en pressemelding.

Årets Rock Mot Rus er det 35. i rekken. Årets musikkfest avvikles i begynnelsen av april, og juryen søker kandidater til æresprisen.

2011

– Prisen ble delt ut for første gang 2011. Da var det Harstad-mannen og ungdomsradio-gründeren Reidulf Solbakken som fikk prisen. For to år siden vant Trond Lind-Hansen fra Andenes prisen, og i fjor fikk Per Inge Olsen fra Nesseby prisen for sitt arbeid som klubbarbeider i Nesseby. Tidligere vinnere har vært Tore Arholm Tobiassen (2012), Tonje Unstad (2013), Tore Grøtte Mathisen (2014), beretter festivalsjef Kristin Krey i Rock Mot Rus.

Prisen består av 5000 kroner, et diplom og bronsjestatuetten «Willy», utarbeidet av en av Willy Oftedals nære venner, Svein Spjelkavik, og støpt av Kristiania Kunst- & Metallstøberi, som også hvert år støper troféene til Spellemannsprisen.



Ære

– Den største grunnen til at Rock Mot Rus ble så betydningsfull for musikklivet i nord, het Willy Oftedal, og han var festivalsjef i 29 år, før han tapte kampen mot kreften i 2010. Derfor opprettet vi i 2011 Willy Oftedals Ærespris, for å hedre Willys minne, og samtidig gi velfortjent honnør til andre som ham, sier Krey.