The Whale går i lufta

Denne uka står nemlig i hvalens tegn i Andøy. Norges og verdens ledende helårige hvalsafari-destinasjon skal for alvor settes på verdenskartet - og ta steget opp i reiselivets eliteserie.

Det sørger storsatsinga «The Whale» for. Ett år etter at at prosjektet ble startet med brask og bram, er det klart for å ta fatt på hovedprosjekt-fasen. Det markeres med en stor workshop - og en parade verden ikke har sett før.

– Det kommer til å bli spektakulært og flott, uansett vær - så sørg for å bli med på å skape historie, oppfordrer Svein Spjelkavik og Lisbeth Seppola.

Det hele starter allerede tirsdag. Da er det duket for åpning av utstillinga «I hvalenes rike» med flotte verk signert barnehagebarn fra samtlige barnehager i Andøy.

Lisbeth Seppola håper så mange som mulig vil bli med på onsdagens parade - som betegnes som tidenes tøffeste.

– Ruta går fra Vikan til Fyrvika. Dette blir tidenes største fotoshoot i Andøy. Bildene som tas denne dagen skal forankre Andøy som verdens ledende hvaldestinasjon og vise engasjementet rundt «The Whale».

– Jeg er overveldet over engasjementet og velviljen vi har møtt. Politiet, Andøya Space Center og vakttroppen ved Andøya flystasjon bistår oss for å ivareta det som har med logistikk, sikkerhet og kompetanse rundt bruk av heliumsgass. I det lokale næringslivet har vi møtt generøsitet og et ønske om å bidra til prosjektet og kick-off prosjektet.

Alle skolene kommer, barnehagene - kommunen ordnet gratis skyss til dem, og ordnet fri for de ansatte - så dette tegner allerede til å bli en folkefest.

På selve workshopen skal vi vise innholdet i «The Whale» - og på kvelden er det ny folkefest i Norlandiahallen. Der blir det morsomme innslag, såvel som flott musikk og underholdning. Det blir røyk, lyd og lys - og en diger heliumshval

– Er det et sted det er mulig å skape et verdensledende senter for hval - så tror jeg det blir i Andøy. Det skal dette bli! Så kom og vær med - nå går startskuddet for prosjektet som skal ta reiselivet i Andøy til nye høyder - bokstavelig talt, sier Lisbeth Seppola engasjert.