Andværing leder Nordland bondelag

Bondelaget har avholdt årsmøte over to dager i Bodø.

Nordmo, som var styremedlem i fylkesstyret i nesten fire år, overtar dermed som leder etter Bernt Skarstad fra Terråk.

– Stor oppgave

– Det er en stor oppgave å være frontfigur for Nordlandsbonden. Nå skal vi konstituere styret og sette retning for hva man vil gjøre, sier Nordmo til VOL.

Han sier at Nordlandsbonden har ulike utfordringer alt etter hvor man er i det langstrakte fylket.

– Rovdyrfylke

– Vi er jo et rovdyrfylke, og det er en stor jobb å gjøre med rovdyrforvaltningen og at beitenæringen skal kunne drive. Vi holder også på med et rekrutteringsprosjekt og det er gledelig å se at skolene som har naturbruk melder om økende søkertall, sier Nordmo.

Jordbruksforhandlinger

Den første store oppgaven han møter som nyvalgt leder, er vårens jordbruksforhandlinger.

– Vi har nå sendt vårt innspill til Norges bondelag og i neste uke skal fylkeslederne møtes for å diskutere forhandlingene, sier Nordmo.

Fire år

Han har nesten fire år bak seg som styremedlem i Nordland bondelag, før han nå overtar som leder.

– Jeg ble først valgt som andre varamedlem, men ettersom to av styremedlemmene gikk ut av styret, rykket jeg opp som fast medlem. For to år siden ble jeg valgt som fast styremedlem, sier Nordmo.