Næringslivet samlet i Andøy

Ordfører Jonni Solsvik ønsket velkommen og understreket innledningsvis at fokuset på omstilling ikke betyr at kampen for flystasjonen på noen måte spakner i styrke.

– Men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Stortinget har vedtatt at de skal ha et spesielt fokus og ansvar for Andøysamfunnet fremover, og nå er vi samlet her for å sikre at innrettinga på omstillingssøknaden er godt forankret og i tråd med det dere ønsker.

– Søknaden må være ferdig politisk behandlet senest 3. april, for at den skal bli behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, forklarte Solsvik - før han overlot ordet til konsulentene fra Essensi som har ledet arbeidet med den strategiske analysen.