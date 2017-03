Risøyhamn nummer to

I finalen møtte Risøyhamn-elevene lag fra Svolvær og Storforshei.

– Det er veldig artig å være finalister, det var dette vi håpet på. Vi er fornøyd bare over å være i finalen, sa Åbergsjord og Pettersen til NRK Nordland før finalen.

Samtidig uttrykte de at de var litt nervøse.

I finalen får lagene først ni spørsmål fordelt på tre kategorier. Svarene må gis i løpet av 45 sekunder. De to lagene med flest poeng går videre til flere spørsmål.

Krim

Den første kategorien var krim. Her fikk Risøyhamn og Svolvær to poeng, mens Storforshei fikk ett poeng.

USA i nummer og tall

Den neste kategorien var USA i nummer og tall. Også her fikk Risøyhamn to poeng (fire totalt), men Svolvær fikk tre poeng og tok dermed ledelsen med fem poeng totalt. Storforshei stod med tre poeng etter to runder.

Planeter

Den tredje kategorien handlet om planeter.

Her fikk alle lagene tre poeng. Risøyhamn og Svolvær gikk dermed videre, mens Storforshei endte på tredjeplass.

Finalerunde

I siste del av finalen, startet lagene likt igjen. Svolvær tok dermed ikke med seg ledelsen fra første runde i finalen.

Igjen er det tre spørsmål per runde og svartid på 45 sekunder.

Data og internett

Her fikk Risøyhamn to poeng og Svolvær ett poeng. Dermed var Andøylaget i ledelsen.

Søstre

Her fikk begge lagene tre poeng, og Risøyhamn var fortsatt i ledelsen før de tre siste spørsmålene i finalen.

Hovedsteder i Europa

Den siste kategorien i finalen var hovedsteder. De seks elevene i finalen mente det var en kategori som passet godt, men spørsmålene var nok vanskeligere enn de håpet på.

Her fikk Risøyhamn 0 poeng, mens Svolvær fikk ett poeng. Dermed var stillingen lik og det måtte ekstraspørsmål til for å kåre en vinner.

Ekstraspørsmål

I denne runden ble det ett og ett spørsmål helt til ett av lagene svarte rett og ett svarte feil.

Ingen svarte rett på det første spørsmålet.

Det andre spørsmålet var hva F. står for i «John F. Kennedy».Her svarte Svolvær «Fitzgerald», som var rett og Risøyhamn feil.

Dermed vant Svolvær fylkesfinalen i Nordland.