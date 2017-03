– Det føles veldig rett og bra å være her på Andenes og Andøya på norgespremieren. Med fullt hus og i et gammelt, erverdig kinoteater, sa Mona Steffensen fra Originalfilm og regissør Torfinn Iversen – som sammen med skuespiller Marcus Kruse fra Åse kastet glans over premieren.

