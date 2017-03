«Trollfjord» traff kaia

– Ingen passasjerer eller mannskap er skadet. Men båten og kaia har fått skader. Vi tar ingen sjanser og undersøker derfor båten før vi seiler videre, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VOL.

– Kræsjlanding

Anita Elshaug fikk seg en støkk da hun dro fra Harstad sørover med Hurtigruta Trollfjord til Risøyhavn. Da båten skulle legge til kai smalt den så hardt inn på land at både kai og båt fikk synlige skader.

– Det ble en kræsjlanding. Da vi gikk av båten så vi at det var merke i kaia og bungel på båten, sier hun.

Om bord så passasjerene på en skjerm at det var en veldig synlig «V» hakket inn i kaia fra sammenstøtet.

–- Vi fikk en liten støkk, men ellers gikk det ganske rolig for seg, men det var tydelig at båten hadde litt for stor fart inn mot land, sier Elshaug.

Orienterte passasjerene

De ansatte kvapp til på båten og orienterte etter kort stund passasjerene om hva som hadde skjedd.

– Betjeninga ble store i øynene og måtte renne litt rundt. Etter hvert kom de bort til oss for å si at alt gikk bra. På høyttalerne etterpå ble det fortalt at man hadde en hard landing.

Passasjerene som skulle videre med båten ville få mer informasjon etter hvert, sier Elshaug som dro videre til Andenes med bil.