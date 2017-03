- Det har vært mye spekulering rundt hva som har skjedd

- Teknisk personell er nå plass for å reparere skaden. De har komet godt i gang med de tekniske undersøkelsene, forteller Hurtigrutas pressevakt, Øystein Knoph, til VOL.

Mange spekulasjoner Passasjer: – Det ble en kræsjlanding «Trollfjord» traff kaia Hurtigruteskipet «Trollfjord» traff kaia i Risøyhamn. Både båt og kai har fått skader.

Det har vært mye spekulasjoner etter at Trollfjord krasjet tidligere onsdag og hva som egentlig skjedde. Noen har påstått at baugpropellen ble ødelagt i sammenstøtet.

- Jeg har sett at mange synser rundt akkurat det. Foreløpig er ikke det noe som vi kan svare på. Vårt tekniske personell, som består av svært kyndige folk, skal undersøke skadeomfanget og hvilken type skade det er snakk om. Når de har funnet og reparert skaden blir målet å unngå at det samme kan skje flere ganger, sier han.

Ligger over natta

Båten kommer i første omgang til å ligge over natta i Risøyhamn. Om den kan ta seg videre derfra torsdag, gjenstår å se.

- Vi må gjøre opp status i morgen og se om båten er i stand til å seile videre, sier Knoph.

Han understreker at selskapets viktigste målsetning i forbindelse med hendelsen, er å ta vare på gjestene ombord på best mulig måte.

- Det er vårt viktigste fokus nå. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger fra gjestene om at de ikke har opplevd situasjonen som spesielt dramatisk. Det har gått bra med alle og ingen har fått skader. At slike ting skjer er veldig beklagelig. Vi på Hurtigruta er opptatt av å beholde roen, samtidig som vi er glade for at det gikk så pass bra som det gjorde, slår Øystein Knoph fast.