Solvik-Olsen til Andøy

– I uka etter påske flytter vi på nytt kontoret ut i landet. I løpet av fire dager skal vi besøke til sammen 19 lufthavner i Norge. Det blir møter og orienteringer både mens vi er på vingene og på bakken. Der ønsker jeg å møte både de som jobber på lufthavnene og luftfartsnæringen, men også de som bruker og er avhengige av dem – både folk flest og lokalt næringsliv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han sier videre at ønsker å prioritere de mindre lufthavnene i Norge, og som han ikke tidligere har besøkt.

Vei og havner

Det er ikke første gang Solvik-Olsen legger ut på tur i Norge.

– Vi har tidligere reist på landets hovedveier, jernbane og tatt sjøveien langs kysten. Jeg er sikker på at denne arbeidsturen i lufta og på lufthavnene vil være like nyttig. Jeg ønsker å oppleve hvordan livet er på lufthavnene våre - både dag og natt - og få et ordentlig innblikk i hvordan norsk luftfart fungerer. Jeg gleder meg, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Fikk kritikk

I fjor sommer fikk han kritikk fra opposisjonen for pengebruken knyttet til Norges-reisen. NRK skriver at det til sammen var med 12 medarbeidere på turen som kostet norske skattebetalere 40.000 kroner dagen.

– Vi kunne alltid endt som en del har gjort tidligere og bare sittet på kontorene og bedt folk komme til oss med power point-presentasjoner eller ikke sagt ja til å møte noen i det hele tatt. Det er ikke måten jeg tror vi styrer landet best på, sa Solvik-Olsen til NRK i fjor, og mente 300.000 kroner var billig for 58 møter og besøk til 15 ulike havner.

Bodø – Andøya – Tromsø

19. april er en onsdag. Dagen starter i Rørvik før turen går nordover via Namsos, Trondheim og Brønnøysund. Derfra går turen til Bodø, før man setter kursen mot Andøya og senere Tromsø.

Neste dag går turen til Hammerfest før Solvik-Olsen returnerer til Oslo.

Statssekretær

Også statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) skal på rundreise i Norge. Han skal blant annet besøke flyplassene i Lofoten.