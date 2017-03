– En godt egnet flyplass å trene på

Sosiale medier har kokt på Andenes fredag kveld. Årsaken er at flere har observert et FlyViking-fly drive såkalt «touch and go» ved Andenes Lufthavn.

Tidligere har selskapet uttalt at Andenes er en aktuell destinasjon for selskapet. Det som skjer i helga, har imidlertid ikke noe med dette å gjøre ifølge administrerende direktør i selskapet, Stein-Terje Dahl.

– Vi driver med treningsflyging i dag og i morgen. Andenes Lufthavn er en meget godt egnet lufthavn for å øve på, sier han.

På sosiale medier har mange lagt to og to sammen og fått 348 og konkludert med at øvingen fredag kveld har med en nært forestående rute til og fra Andenes for det nystartede selskapet.

Dahl er ordknapp når vi spør han direkte om det har noen sammenheng.

– Det vi gjør i dag og i morgen på Andenes har ikke noe med noen rute til og fra Andenes å gjøre, sier han.

Øvingen vil foregå fredag kveld og utover lørdagen. Det er ett fly som har flere piloter ombord som lander og letter hvor pilotene bytter på å fly.

– Nå øver vi med relativt ferske piloter som får forskjellige scenarioer å forholde seg til. Først prøver de landing på lang rullebane før de prøver kortere. Denne øvingen er veldig viktig for oss, sier Dahl.