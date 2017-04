Svenske vant NM, men ble ikke Norgesmester

For første gang i historien ble det en utlending som gikk til topps i norgesmesterskapet for stående fuglehunder. Dommer Arild Dahl kunne opplyse om at det fantes et vedtak fra 2014 som sa at en utenlandsk statsborger ikke kan bli norsk fuglehundmester.

– Den spiller mindre rolle for meg at jeg ikke ble norsk mester. Hunden min Tindra står så bra som helst da hun fikk sjansen to minutter før finalen var avgjort. Det er en bra hund som tok vare på det vi fikk, og det ble en stilful stand på rypa. Det avgjørende var at hun var rolig, jubler Joachim Almgren. Han bor i Kiruna, men pendler over grensen så ofte han kan for å nyte godt av det flotte, norske hundemijljøet.

– Det er mye større bredde og mange flere lag, forklarer han. Derfor har han heller aldri blitt svensk fuglehundmester.

Det faktum at Almgren stilte, men ikke ble norgesmester selv om han vant NM, gjorde at beste nordmann på sølvplass Asgeir Bjerke og Elisabeth Haukaas Bjerke med hunden Yara fra Lillehammer heller ikke fikk noen NM-tittel.

– Det gjør ingenting. Det var en verdig vinner og jeg er stolt av sølvplassen.

Dessuten har jeg vunnet fuglehund NM på høyfjell høst tidligere. Det er første ganen jeg deltar i Andøy, sier han.

