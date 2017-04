Habilitetskrøll i havnesak

Saken dreier seg om hva slags verdier som skal overføres til det kommunale foretaket Andenes Havn KF.

Innstillingen fra formannskapet går på at havneforetaket overtar inntektene fra 26 eiendommer som kommunen eier i havna. Kommunen skal fortsatt være eier, slik at man unngår dokumentavgifter.

Overfører store verdier til havneforetak Andøy Havn KF vil overta inntektene fra en rekke eiendommer i Andenes havn. Men kommunen beholder trolig eierskapet.

Eiendommene gir i dag festeinntekter på 352.637,03 kroner.

– Budsjett

Andøylistas John Helmersen etterlyste budsjett for havneforetaket. Fungerende rådmann Torfinn Bø opplyste at havneforetaket hadde et budsjett med et underskudd på 360.000 kroner.

– Nå har man tatt inn festeinntektene slik at man har et budsjett i balanse, sa Bø.

Saken ble deretter enstemmig vedtatt.

Habilitet

Det som skapte mest debatt i saken var habilitet. Ordfører Jonni Solsvik sitter i styret i havneforetaket og sa seg inhabil. Det var kommunestyret enig.

Varaordfører Knut Nordmo overtak deretter ordførerklubba.

Da tok Lill Inger Tyvold Berg-Olsen ordet og viste til at også hun satt i styret i foretaket.

Hun ble deretter erklært inhabil. Det fikk varaordføreren til å tenke seg.

– Jeg er varamedlem til styret, men jeg har aldri møtt, sa han.

Han overlot derfor ordførerklubba til Kate Eliassen.

Kommunestyret vedtok at også Nordmo var inhabil. Dermed måtte Eliassen lede den videre behandlingen av saken.