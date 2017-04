Landskapsfabrikken fikk Landskapsarkitekturprisen for Kleivodden

Arkitektfirmaet landskapsfabrikken fikk prisen for arbeidet sitt med Kleivodden utsiktspunkt, som inngår i Nasjonal turistveg Andøya og går langs Andøyas ytterside mellom Bjørnskinn og Andenes, står det å lese i en pressemelding.

- Lavmælt, men sofistikert uttrykk

Juryen mener at vinnerprosjektet har vist en ærbødighet for et storstlått og mektig fjell- og fjorlandskap og begrunner ellers vinneren på følgende vis:

Prosjektet har et lavmælt, men sofistikert uttrykk. Byggesteinene og mosaikkdetaljene i de store formene er «meislet ut». Ruhet og råhet er omskapt til et polert smykke. Samspillet og kontrastene mellom natur og kunst er tilpasset på en elegant, skråsikker, men samtidig ydmyk og enkel måte. Landskapsarkitekten har skapt «et sted i stedet, står det å lese i pressemeldingen.

-Unikt møtested

Juryen mener ellers at det å finne fram til det særpregede ved et landskap eller et sted, slik dette prosjektet har vist, er en inspirasjon for alle prosjekter.

Vinnerprosjektet har skapt et helt unikt møtested for mennesker på sin ferd gjennom landet.