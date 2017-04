Robert Mood deltar i forsvarsdebatt

Geralløytnant (p) Robert Mood og nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen, blir debattdeltagere i Forsvarsdebatten på Andenes. Robert Mood vil også holde en innledningstale, melder foreningen Bevar Andøya Flystasjon i en pressemelding.

SP, Venstre, KrF og SV har allerede akseptert invitasjonen til å delta i debatten, inkludert flere partiledere, samt representanter fra LO og NOF.

– Partiene Høyre, FrP og Ap har også meldt sin deltagelse, men vi avventer deres preferanse vedrørende debattdeltagere, heter det i pressemeldingen.

Leder debatten

Christian Borch, som i mange år var ankermann i Dagsrevyen, skal lede debatten.

– Jeg setter meget stor pris på at Robert Mood og Hans Christian Gabrielsen har takket ja til å delta. På hver sin måte er de ruvende og kunnskapsrike skikkelser for det norske forsvar og fagbevegelsen som begge vil gi ett utmerket bidrag til vår nordnorske forsvarsdebatt, sie leder for Bevar Andøya Flystasjon Hilde Flobergseter i pressemeldingen.

Kjente politikere

De andre deltakerne i debatten blir Trygve S. Vedum, partileder Senterpartiet, Trine Skei Grande, partileder Venstre, Dagrunn Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti, Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti, Stortingsrepresentant Troms, Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO og Torbjørn Bongo, leder Norges Offisersforbund.

Debatten finner sted i idrettshallen på Andenes og blir for øvrig avviklet samme helgen som 333 Skvadronen feirer 75 år og Andøya Flystasjon 60 år.