Sortlending nominert til Willy Oftedals ærespris

Det er i år syv år siden Willy Oftedal – Rock Mot Rus sin legendariske festivalsjef – døde bare 53 år gammel. For syvende gang deles prisen som bærer hans navn ut. Ved siden av Bjørstad Lindbeck er Karoline Andreassen Tandberg fra Alta og Eddy Lyshaug fra Spydeberg også nominert.

Arbeider for barn og unge

Bjørstad Lindbeck, som også ble nominert til prisen i 2011, er nominert på grunn av sitt arbeid for barn- og unge i Sortland gjennom flere år.

Ingen har stått mer sentralt i ungdomsarbeidet på Sortland som Øystein Bjørstad Lindbeck. I 15 år har Sortland Rockeklubb sørget for å holde liv i et vitalt, ungt musikkmiljø på Sortland. Gjennom jevnlige konserter sørger rockeklubben for at det alltid skjer noe for de unge og musikkinteresserte. Spydspissen i dette er selvsagt Blablafestivalen og Nyttårsrocken. Blabla samler hver sommer en imponerende line-up av up-and-coming band. For eksempel fikk Blabla-publikummet høre både Kråkesølv og Cyaneed lenge før mange andre, heter det blant annet i en pressemelding.

-Mange gode kandidater

Festivalsjef Kristin Krey, er godt fornøyd med kandidatene som ble foreslått til årets pris.

– Vi har fått inn mange gode kandidater i år, men lista ligger høyt og de som nådde helt fram blant de tre nominerte er meget sterke kandidater, sier festivalsjef i Rock Mot Rus Kristin Krey i en pressemelding.

Karoline Andreassen Tandberg er nominert til Willy Oftedals ærespris 2017 for sitt arbeid for ungdom i hele Finnmark. Eddy Lyshaug, på sin side, er nominert til Willy Oftedals ærespris 2017 for sitt arbeid med Spydeberg Rock Festival.

Tidligere vinnere av Willy Oftedals ærespris

2011: Reidulf Solbakken, Radio Harstad.

2012: Tore Arholm Tobiassen, grunnlegger av Xplosif Hiphop Festival

2013: Tonje Unstad, Evenes/Tromsø

2014: Tore Mathisen Grøtte, Alta

2015: Trond Lind-Hansen, Andenes

2016: Per Inge Olsen, Nesseby