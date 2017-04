Øystein B. Lindbeck fikk årets pris

– Han blir beskrevet som den viktigste mannen i hele rockemiljøet på Sortland. Han er gjerne i bakgrunnen, slik som Willy var, derfor er det veldig fint å gi prisen til Øystein, sa Svein Spjelkavik.

– Det er veldig kult, og veldig stas å få prisen. Faktisk var det en overraskelse å bli nominert, sa en glad prisvinner fra scenen.

Jubel

Det var vil jubel fra Sortlands-rockerne foran scenen da Lindbeck fikk overrakt prisen.

Leser man juryens begrunnelse for å nominere Lindbeck til prisen, så skjønner man hvorfor;

I 15 år har Sortland Rockeklubb sørget for å holde liv i et vitalt, ungt musikkmiljø på Sortland. Gjennom jevnlige konserter sørger rockeklubben for at det alltid skjer noe for de unge og musikkinteresserte. Spydspissen i dette er selvsagt Blablafestivalen og Nyttårsrocken. Blabla samler hver sommer en imponerende line-up av up-and-coming band. For eksempel fikk Blabla-publikummet høre både Kråkesølv og Cyaneed lenge før mange andre.

To ting er kanskje ekstra imponerende ved Sortland rockeklubbs aktiviteter: De får til veldig mye med svært begrensede offentlige tilskudd og alle arrangementer er helt alkoholfrie. Sortland Rockeklubb står på ingen måte og faller på én person - men ingen vært med så lenge og gjort like mye som nettopp Øystein.

Øystein utviklet websida Virtual Sortland, sammen med broren Sverre Bjørstad Graff, men det er først og fremst arbeidet for ungdommene på Sortland Øystein har fått mye oppmerksomhet for. Øystein var, til tross for sin unge alder, nominert til prisen for Årets Sortlending i 2010. I 2011 ble Øystein nominert til Willy Oftedals Ærespris for første gang.

De andre nominerte var:

Karoline Andreassen Tandberg fra Alta. Hun jobber i Finnmarks Fylkeskommune som fylkeskontakt for UKM Finnmark og fagleder allmenkultur. Hun er også sentral i arbeidet rundt Rockebussen, som hvert år frakter finnmarksungdommer til Andenes og Rock Mot Rus.

Eddy Lyshaug fra Spydeberg. Han er festivalsjef og en av ildsjelene bak Spydeberg rock festival. Han ble nominert fordi han lager en festival der barn og ungdom står i fokus. Eddy er selv musiker og spiller trekkspill i Store Norske Seeger Sessions Band.