– Dere må aldri slutte med Rock Mot Rus

De hundrevis av frivillige som hvert år arrangerer Rock Mot Rus på Andenes, fikk de beste tilbakemeldingene de kunne få fra årets største headliner; Karpe Diem.

– De sa at dette må vi aldri slutte med, sier Aleksander Schaug. Også bookingsjef Renate Ingvartsen hadde fått melding om lovordene fra bandet som har tronet øverst på den norske musikkhimmelen de seneste ti årene.

– De sa etter konserten at de var SÅ fornøyd med publikum. At de var stille og lyttende, men også tok helt av. De syntes det var en helt spesiell opplevelse, sier hun. Bookingsjefen har allerede tanker om headlinere til neste års festival, men hvordan hun skal toppe årets, det vet hun ikke.

– Vi må nesten booke Metalica da, sier hun med et smil, og legger til at det var rørende å se en smekke full idrettshall.

– Det var nesten som i gamle dager, sier Ingvartsen, som har vært aktiv i Rock Mot Rus siden hun var ni år.

Og bare for å ha nevnt det, Karpe Diem leverte et show, både teknisk og musikalsk, som bekrefter deres posisjon. Musikken sitter som et skudd, og de har publikum i sin hule hånd gjennom hele konserten.

Det er bare en ting å si; dere 27.000 som har kjøpt billetter til konsertene deres i Oslo Spektrum senere i april; gled dere!