Rekordstor deltakelse i snøballkonkurranse

Stian Schaug Pettersen vant konkurransen, som talte 55 deltakere, noe som er ny deltakerrekord.

Han synes det var stas å vinne, men mener at det handler mye om flaks.

- Det handler en del om flaks og tilfeldigheter. Alt jeg gjorde var at jeg prøvde å sikte godt, sier Scharning Pettersen til VOL.

Enkel gjennomføring

Han forteller at selve gjennomføringen av konkurransen er av det enkle slaget.

- Man kaster på en blink, der man kan få fra null til femti poeng. Hver deltaker har to kast. I tillegg konkurreres det i lengde, der hver meter gikk ett poeng. Lengden legges til poengene man får for de to kastene, sier han.

Den første snøballkastekonkurranse i Arlia ble avviklet påsken 1988. Den gang ble utelukkende konkurrert i lengdekast. Første vinner var Geir Ellingsen.

- Sosialt og artig

Intensjonen med den lekne og uformelle konkurransen er at det skal være lekent og ikke minst sosialt, noe vinneren bekrefter at det er.

- Jeg har vært med flere ganger tidligere. Dette er først og fremst sosialt og artig, der deltakerne er fra fire til åtti år, sier Scharning Pettersen, som opprinnelig er fra Dverberg, men som har bodd i Tromsø de siste 15 årene.

Her er de topp 30 fra den 30. snøballkonkurransen i Dverbergmarka: