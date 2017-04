Stian til topps i Dverbergmarka

Hele 55 deltagere stillte til start langfredag. Dette er tidenes største deltagelse. Første snøballkastekonkurranse i Arlia ble avviklet påsken 1988. Den gang ble det konkurrert i kun lengdekast. Første vinner var Geir Ellingsen. Etter hvert ble det en tradisjon å avvikle snøballkast som første konkurranse og da på langfredag, kanskje i håp om at dagen skulle påvirke kastene.

Her følger resultatlista for årets snballkonkurranse. Poengsummen framkommer ved at presisjonspoengene fra de to første omgangene legges til lengden i meter fra lengdekastet. Nytt av året i år er at ved 20 deltagere er det bare én lengdeomgang. Fra neste år blir det også bare én presisjonsomgang ved 40 påmeldte.

Konurransens øverste leder var i år som alle tidligere år Erling Sverre Skagen.

Resultatliste

Her er de topp 30 fra den 30. snøballkonkurransen i Dverberbergmarka.