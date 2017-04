71 deltakere i åpent andøymesterskap i aking

Norsk Folkehjelp Andøy sørget for tidenes mest fargerike akekonkurranse ved å invitere et par minibusslass med flyktninger bosatt i Andøy.

- Et viktig og godt tiltak fra et driftig lag i folkehjelpa. Vi i Andøy er heldige som har lag med stor aktivitet både hos folkehjelpa og røde kors, sier Svein Spjelkavik.

Påskens fineste dag

- En uslåelig kombinasjon, en livgivende grøt av glede og uhøytidelig kappestrid. Vis meg det OL, det VM som kan by på maken, sier Svein Spjelkavik. Han sto for speakertjeneste denne påskesøndagen. Spjelkavik, Erling Sverre Skagen, Lill Petersen og Tore Spjelkavik har stått for regien på dette arrangementet i mange år på vegne av Dverberg IL.

Gjør mer av dette

– Årets utgave ble det artigeste vi har vært med på takket være de mange nye deltagerne og folkehjelpas flotte intiativ, sier Spjelkavik.

– La oss gjøre mer av dette hele året gjennom. Når alle er med blir det dobbelt så festlig. Minst. For alle, sier Spjelkavik.



Her er resultatlista.

1. Karl og Alfred Mortensen 18,0

2. Magnus Spjelkavik 18,4

3. Mathias Høyning 18,8

4. Ramond Sellevoll 19,5

5. Milian Skagen Olsen

6. Hilde Johnsen 20,6

7. Leah Baraa 20,6

8. Tom Roger Olsen 20,9

9. Gro Skagen 21,1

10. Torstein Schaug Pettersen 21,2

11. Marie Høyning 21,2

12. Siyad Ibrahim 21,4

13. Birgith Næss 21,5

14. Mathilde Spjelkavik 21,5

15. Tilje Spjelkavik 21,5

16. Benjamin Waltila 21,5

17. Hassan Ibrahim 21,6

18. Pål og Mia Gaukås 21,6

19. Alfred Mortensen 22,0

20. Najma Ibrahim 22,0

21. Håvard Engum 22,1

22. Karl Edvard Åshagen 22,3

23. Glenn Nor 22,5

24. Mohamed Abdikrim 22,7

25. Karina Næss 23,0

26. Maya Sumstad og Karoline Spj. Elvan 23,2

27. Madel Gaukås 23,4

28. Ifrah Abas 23,4

29. Norsk Folkhjelps førstelag (3 stk) 23,4

30. Chantel Schaug Pettersen 23,6

31. Jenny Høyning 23,6

32. Monir Adjama Hassan 24,3

33. Lill Pettersen 24,5

34. Aram Baramian 24,6

35. Norsk Folkhjelps andrelag (3 stk) 24,8

36. Liben Ali 24,8

37. Liben Ibrahim 25,1

38. Isfrid Hansen 25,4

39. Qamar Hamid 25,5

40 Asha Hassan 25,8

41. Anas Abdikrim 25,8

42. Henrik Andersen 26,2

43. Kurt Spjelkavik 26,4

44. Trine Spjelkavik 26,5

45. Odin Johansen Lambersøy 27,0

46. Tobias Spjelkavik 27,1

47. Mesud Husain (yngstemann 2 år) 27,9

48. Jeanett/Hans Eirik og Sebastian Alsos Olsen 28,0

49. Ingeborg Norheim Schei 28,5

50. Linnea Sellevoll 33,0

51. Imad Adjama Hassan 33,7

52. Omar Hamid 38,7

53. Hanna Gunnarson 43,6

54. Ariel Schaug pettersen 45,0

55. Amil Hamid 45,0

56. Aniso Ibrahim 45,5

57. Mohamed Hamid 47,5

58. Karima Siraz 48,9

59. Abdullah Hamid 49,5

60. Hassan 50,7

61. Muna Hassan 80,8

62. Adelen Bringsli og Mariell Lauvstad 11,9 (kun én omgang)

63. Anders Brenn 11,2 (kun én omgang)