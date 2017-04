Andøy-bosatt kvinne omkom i Sverige

– Ulykken skjedde klokken 14.30 2. påskedag. To biler frontkolliderte et sted mellom Riksgränsen og Kiruna. I den ene bilen var det en litauisk familie på fire, som er bosatt i Andøy, sier lensmann Lill Pettersen.

Hun sier at kvinnen som satt i bilen ble fraktet til sykehus i Gällivare, men døde på vei til sykehuset.

Til Tromsø

– Mannen og to gutter ble fraktet til sykehuset i Narvik. Den ene gutten hadde ansiktsskader og alle ble derfor fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Vi har fått opplyst at skadene er moderate, sier Pettersen.

Avisen Fremover skriver at det var en person i den andre bilen som var involvert i ulykken.

Hun sier at den berørte familien har bodd i Andøy i noen år og at familien var på vei tilbake til Andøy etter ferie i Litauen.

– Vi har ikke fått noen informasjon fra svensk politi om årsaken til ulykken, sier Pettersen.

Kriseteam

Lensmannen sier at hun har varslet kommunens kriseteam for oppfølging av familien.

– Vi vil kartlegge behovet til alle involverte og vurdere innsatsen ut fra det. Vi har fått god informasjon fra politiet og holdes løpende orientert. Tjenester som kan bli berørt er varslet, sier Tone Neergaard i kommunens kriseteam.

Hun sier at man vil samle kriseteamet til et felles møte, men at det foreløpig ikke er fastsatt når det vil skje.