Vesterålen får 230.000 kulturkroner

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF) har innvilget 1 837 000 til ulike kulturprosjekt- og arrangement rundt om i Nordland. Det kom inn 92 søknader med total søknadssum 8.995.000, og 47 søknader fikk innvilget tilskudd, melder Nordland fylkeskommune i en pressmelding.

– Det har vært viktig for meg å sørge for et størst mulig mangfold og bredest spekter innenfor de ulike kreative sjangrer i hele fylket vårt sier Noresjø om fordelingen.

Åtte fra Vesterålen

Det er totalt åtte prosjekter med tilknytning til Vesterålen som har fått støtte.

Birgit Lund -Løse tråder, 30.000.

Maja Bugge - Etterklang/Endurómur, 15.000.

Thomas of Norway Voll - Until we meet again, 40.000.

Cellolyd i Lofoten i samarbeid med Kammerpikene - Requiem in Requiem, 30.000.

Nordland Akademi for kunst og vitenskap - Arktisk dialog med etterklang, 30.000.

Liv Skrudland - tre kvinner og et trøorgel, 20.000.

Vesterålen regionråd -Between the Waters, 50.000.

Sortland kunstforening – Jazzfestivalutstillingen 2017: Ingrid Larssen, 15.000.