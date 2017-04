Knallsterk revy!

Mange hadde tatt turen for å få med seg premieren på Fyr Laus sin ferskeste produksjon fredag kveld – og revygjengen innfridde forventningene med bravur!

Her vanket det slagferdige sketsjer, fengende sangnumre og gode monologer i en fin miks.

Flystasjon-satire

Usikkerheten som henger over Andøya flystasjon etter det omstridte nedleggingsvedtaket gikk som en rød tråd gjennom showet – og ble skildret med både treffsikker satire og rå humor av beste sort. Her fikk flere av de sentrale maktpersoner gjennomgå.

En sketsj hadde det treffende navnet "Langtidsplan for døve" – i tillegg ble det "Putin-safari" i en tenkt fremtid inne på NATO-basen. At det er sterke meninger om hvor det nye sykehjemmet skal bygges, ble også viet et eget nummer - der det gikk mot at sykehjemmet skulle etableres i et naust på Stave. Og selvsagt vanket det sleivspark til lokale profiler også.

Humor og alvor

Med kjente revyprofiler i storform bare måtte dette bli bra. Responsen uteble da heller ikke. Lattersalvene kom tett og det skortet ikke på applausen heller. Ingen tvil om at publikum likte det de fikk servert.

– En skjønn forening av humor og alvor, og jeg anbefaler alle å få med seg revyen. Den var knall! sa Anne Lise Lassesen om revyen "The show must go on".

– De hadde laget en knallgod revy. Mye å flire av, så det er nesten vanskelig å trekke frem et favorittnummer. Men Putin-Safari var jo god, sa Sigve Larsen etter premieren.

Gikk du glipp av premieren, men liker å flire – ja, da bør du benytte sjansen lørdag.